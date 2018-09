IPMA prevê melhoria do estado do tempo nos Açores com afastamento do Helene

Por Lusa | 04:01

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma melhoria gradual do estado do tempo nos Açores, à medida que o ciclone Helene se afasta do arquipélago.

Pelas 00:00 (mais uma hora em Lisboa), o centro da tempestade tropical localizava-se a 105 quilómetros a norte-nordeste da ilha das Flores, com deslocamento a cerca de 39 quilómetros por hora, indicou o IPMA no último comunicado enviado às redações.

O alerta vermelho nas ilhas das Flores e Corvo, no Grupo Ocidental, foi retirado às 00:00 (mais uma hora em Lisboa), mas mantém-se o aviso amarelo relativo à precipitação e ao vento.