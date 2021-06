Desde 1 de maio, 50 profissionais de saúde saíram do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa para o setor privado. A administração quer contratar novos profissionais mas culpa o Ministério das Finanças pela demora na avaliação dos pedidos. O Governo já reagiu, garantindo que há luz verde para colmatar as falhas.









No espaço de um mês, saíram 20 enfermeiros, 13 médicos, 10 técnicos superiores, quatro assistentes e três auxiliares. Os enfermeiros são os que fazem mais falta: o IPO tem 574 enfermeiros mas precisa de mais 139.

As obras de ampliação do bloco aumentaram a capacidade de cinco para nove salas de cirurgia - o que ajudaria a reduzir as listas de espera engrossadas pela pandemia -, mas não há profissionais suficientes para que funcionem. Faltam ainda 82 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, 63 médicos e 70 assistentes, num total superior a 350 profissionais.





Perante a troca de acusações entre o IPO de Lisboa e a tutela, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, assegura que a instituição pode contratar e promete celeridade no processo. O pedido de contratação de 20 enfermeiros - o mesmo número que abandonou o IPO em maio - foi colocado “na plataforma dos Recursos Humanos na passada sexta-feira” e a análise do mesmo foi requerida “com caráter de urgência”, segundo o responsável.