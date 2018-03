IPO Lisboa não vai ter plantação de canábis para doentes - administrador

Por Lusa | 05:00

O administrador do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa defende mais estudos sobre as repercussões do uso da canábis para fins terapêuticos e duvida que o hospital venha a ter uma plantação para uso nos doentes.

"Francamente gostaria de ver um pouco mais estudadas as eventuais repercussões negativas, ou ausência delas, para que isso, de facto, pudesse acontecer", disse Francisco Ramos, que dirige um dos hospitais que atende mais doentes com cancro.

O cancro é uma das doenças para a qual os defensores do uso da canábis para fins terapêuticos identificam benefícios nesta prática, nomeadamente no alívio da dor.