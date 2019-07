Irão anuncia reunião extraordinária para salvar acordo de Viena

Uma nova reunião extraordinária para tentar salvar o acordo sobre o programa nuclear iraniano vai realizar-se em Viena no domingo, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão.

De acordo com o comunicado do chefe da diplomacia iraniana, os países que compõem o acordo (Alemanha, China, França, Grã-Bretanha e Rússia) vão-se reunir a nível ministerial.

A próxima reunião extraordinária da Comissão Conjunta do acordo nuclear do Irão, sem a presença dos Estados Unidos, vai decorrer um mês depois do último encontro na capital austríaca.