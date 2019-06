Irão anuncia ter abatido 'drone' norte-americano no sul do país

Os Guardas da Revolução do Irão anunciaram hoje terem abatido um avião não-tripulado ('drone') norte-americano, em violação do espaço aéreo no sul do país, numa nova escalada de tensão entre Washington e Teerão.

De acordo com a Press TV, o canal de informação em inglês da televisão estatal iraniana, um modelo Global Hawk, da empresa norte-americana Northrop Grumman, "foi abatido pela força aérea" de Teerão, na província costeira de Hormozgan, no sul do Irão.

A televisão estatal não forneceu, contudo, imagens do 'drone' abatido.