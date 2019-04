Inundações obrigam à evacuação imediata de várias cidade no Irão

Cheias atingem a maioria das províncias do país, tendo sido registado pelo menos um morto.

Por Lusa | 18:58

As autoridades iranianas deram esta segunda-feira uma ordem de evacuação imediata de várias cidades do oeste afetadas por inundações, que atingem já a maioria das províncias do país, tendo sido registado pelo menos um morto nesta zona.

Uma primeira vaga de inundações afetou o nordeste do Irão a 19 de março, com o oeste e o sudoeste a serem igualmente afetados no dia 25 do mesmo mês, provocando 45 mortes ao todo.

Hoje, "o alerta vermelho foi declarado na província de Lorestão, com quatro ou cinco cidades em situação muito grave", anunciou o canal televisivo IRINN (Rede de Notícias da República Islâmica do Irão, em inglês) em Khorramabad, a capital daquela província.