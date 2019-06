"Estamos prontos para a guerra com qualquer país", diz o Comandante dos Guardas do Irão

O comandante dos Guardas da Revolução do Irão, o general iraniano Qassem Soleimani, disse hoje que o país "não tem qualquer intenção" de entrar em conflito com algum país do mundo mas "está pronto para a guerra".

A declaração do Irão surge depois de o país ter anunciado, hoje, o abate de um avião não-tripulado ('drone') norte-americano, em violação do espaço aéreo no sul do país, enviando assim uma "mensagem clara" aos Estados Unidos, segundo o general.

O general disse ainda que o Irão "não tem qualquer intenção de guerra com qualquer país, mas está pronto para a guerra", num discurso em direto na televisão estatal.