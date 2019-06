Irão vai ultrapassar limites de reservas de urânio enriquecido em 27 junho

As reservas de urânio enriquecido do Irão vão ultrapassar o limite fixado no acordo internacional de 2015 sobre o nuclear iraniano a partir de 27 de maio, anunciou hoje o porta-voz da Organização iraniana de Energia Atómica.

"Hoje começou a contagem regressiva para ultrapassar os 300 quilos de reservas enriquecidas de urânio e daqui a 10 dias, ou seja, em 27 de junho, vamos ultrapassar esse limite", afirmou Behrouz Kamalvandi em conferência de imprensa emitida pela televisão estatal iraniana.

O acordo assinado em 2015 com o chamado grupo P5+1 - China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, Alemanha e Estados Unidos (embora este país tenha abandonado o acordo no ano passado - determina que o Irão só pode produzir urânio enriquecido até um limite de 300 quilogramas e não pode exceder os níveis de baixo enriquecimento, de 3,67%.