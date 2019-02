Irmãos Jedward inconsoláveis após a morte da mãe

A dupla John e Edward é conhecida pela marcante e polémica particapação no programa 'Factor X' britânico.

A dupla de irmãos Jedward, conhecida pela polémica participação no concurso de talentos 'Factor X', perdeu a mãe, Susanna, vítima de um cancro.



Johan e Edward, de 27 anos, partilharam, esta sexta-feira, na rede social Twitter uma mensagem de despedida. "Descansa em paz ‘Mammy’. Viverás através de nós. Sentiremos a tua falta e a falta do teu sorriso. Tornaste-nos quem somos. A ‘Mammy’ conviveu com o cancro durante muitos anos, mas sempre foi cheia de vida! Viverás nas nossas memórias e estarás sempre viva nos nossos corações", escreveram os dois jovens.



Susanna foi uma das agentes da carreira dos cantores e contribuiu para a ascensão dos filhos à fama.

No programa de talentos inglês, em 2009, os dois jovens irlandeses alcançaram o 6º lugar, classificação que na altura deu muito que falar e gerou muita controvérsia.



No ano de 2010, os dois cantores lançaram três álbuns e nove músicas. Marcaram presença no programa de celebridades Big Brother em 2017 e em 2012 concorreram ao Festival Eurovisão, em representação da Irlanda.