Irmãs Norton seduzem na Indonésia

Modelo e atriz estão de férias em Bali e fazem suspirar os fãs com as fotografias sensuais que têm partilhado nas redes sociais.

Por Rute Lourenço | 01:30

De férias em Bali, na Indonésia, Bárbara e Carolina Norton de Matos têm feito subir as temperaturas nas redes sociais ao partilharem fotografias sexy dos dias de descanso.Com uma diferença de 11 anos, as irmãs revelaram que têm em comum a beleza e sensualidade e deixaram os fãs a suspirar com as imagens que divulgaram.Bárbara, de 39 anos, mostra que continua a manter uma excelente forma física, depois de ter sido mãe duas vezes, e Carolina, de 28 – que é fruto da relação do treinador Luís Norton de Matos com a ex-modelo Xana Nunes – revela que herdou a beleza da mãe e, nos dias de descanso, exibiu as suas curvas de sonho.