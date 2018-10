Isabel dos Santos deixa cair queixa-crime contra Presidente da Sonangol

Por Lusa | 19:11

A empresária angolana Isabel dos Santos, ex-presidente da petrolífera Sonangol, disse hoje à agência Lusa que retirou a queixa-crime num processo de difamação contra o atual Presidente do Conselho de Administração da empresa, Carlos Saturnino.

Num comunicado enviado à Lusa em Angola, a filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, que a nomeara para a liderança da petrolífera, explica que optou por "não prosseguir" com a queixa crime por difamação por a opinião pública estar "suficientemente esclarecida quanto à verdade e de estarem restabelecidos os factos".

"No atual contexto de febre político-mediática, decidi não alimentar mais a controvérsia, especialmente porque, depois de todas as minhas detalhadas explicações, tornou-se bastante claro e evidente para a opinião pública que as ações levadas a cabo por Carlos Saturnino foram deliberadamente mal-intencionadas e cujas alegações são infundadas", lê-se no documento.