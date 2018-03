Isabel dos Santos sai em defesa de ex-PR angolano e critica Jornal de Angola

Por Lusa | 20:00

A empresária Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente angolano, acusa o Jornal de Angola (estatal) de "manter os angolanos mal informados", respondendo às notícias sobre uma rejeição da proposta de José Eduardo dos Santos, na transição na liderança do MPLA.

Isabel dos Santos, exonerada em novembro, pelo novo Presidente da República, João Lourenço, do cargo de presidente do conselho de administração da petrolífera Sonangol, usou hoje as redes sociais para criticar a manchete do Jornal de Angola de hoje, que refere que o "Comité Central do MPLA rejeita proposta do líder [José Eduardo dos Santos]", de um congresso extraordinário sobre a transição da liderança do partido apenas em dezembro ou abril de 2018.

"Afinal, é-nos apresentada mais uma mentira do Jornal de Angola! Até quando o diretor do Jornal de Angola, o senhor Vítor Silva, vai insistir em manter os angolanos mal informados? O Jornal de Angola é dos angolanos, os salários e papel para imprimir o Jornal de Angola são pagos com os impostos do cidadão. A informação tem que vir correta, factual e imparcial", escreveu hoje Isabel dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos.