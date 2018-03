Israel admite ter destruído suposto reator nuclear na Síria em 2007

Por Lusa | 05:06

O exército israelita admitiu hoje ter atacado e destruído há mais de dez anos um presumível reator nuclear na vizinha Síria, durante uma operação-relâmpago aérea.

Não subsistiam grande dúvidas de que Israel estava por trás da incursão audaz no território inimigo contra o local de Al-Kibar, na província de Deir Ezzor (leste), na noite de 5 para 6 de setembro de 2007, mas esta é a primeira vez em que este país assumiu abertamente a autoria do ataque, agora que foram publicados documentos desclassificados.

Este reconhecimento coincide com uma multiplicação de alertas por parte de Israel contra o reforço da presença militar iraniana na Síria e dos apelos para corrigir ou anular o acordo entre as grandes potências e o Irão sobre as atividades nucleares daquele país islâmico.