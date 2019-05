Israel inicia processo para criação de colonato com nome de Donald Trump

O primeiro-ministro israelita anunciou hoje o início do processo para criar um novo colonato judaico no território sírio ocupado dos montes Golã, com o nome do Presidente dos EUA, que em março reconheceu a soberania de Israel naquele território.

"Prometi que iríamos estabelecer uma comunidade com o nome e em honra do Presidente [Donald] Trump. Quero informar que já selecionamos um lugar nas colinas dos [montes] Golã, no qual será estabelecida esta nova comunidade e já iniciámos o processo", afirmou Bejamin Netanyahu à imprensa ao início da manhã, antes da reunião semanal com o seu gabinete.

"Enviarei uma decisão para aprovação oficial pelo novo Governo, assim que este seja formado", acrescentou Netanyahu, citado pela agência de notícias espanhola EFE.