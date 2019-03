Israel limita atividades civis próximas a Gaza

Por Lusa | 05:17

As autoridades israelitas anunciaram hoje que limitaram as atividades civis nas comunidades próximas a Gaza, depois do lançamento na noite passada pelas milícias palestinianas de cerca de 30 foguetes e morteiros, numa escalada de tensão entre os dois países.

Nas comunidades adjacentes à Faixa, o Comando da Frente Interna de Israel ordenou que escolas e centros educacionais fossem encerrados e que a população não fosse trabalhar, exceto se tiverem um abrigo de defesa aérea próximo

As autoridades israelitas proibiram ainda as reuniões de mais de 300 pessoas em espaços fechados e ordenaram a suspensão dos trabalhos agrícolas.