Itália com mais 56 mortes e 393 novos casos de coronavírus

A Itália registou 56 mortes com covid-19 e 393 novos casos de contágio, nas últimas 24 horas, segundo a Proteção Civil.

O número total de mortes em Itália, desde o início da pandemia, subiu para 34.223 e o número total de infeções é 236.305.

A Proteção Civil italiana informou que a região da Campânia, no sul do país, notificou um novo cálculo de casos, levando a retirar 229 casos do número total apurado até agora.