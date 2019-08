Italianos dizem que AC Milan terá oferecido André Silva ao Benfica

O site 'Calciomercato' avança esta quinta-feira que o AC Milan ofereceu André Silva ao Benfica. Depois de Monaco, Marselha e Schalke 04 terem sido associados ao internacional português, a imprensa italiana coloca agora o jogador na rota do avançado numa altura em que, sublinha o 'Calciomercato', o clube da Luz está à procura de mais um avançado.Contratado ao FC Porto por 38 milhões de euros em 2017/18, o internacional português nunca se conseguiu afirmar em pleno com a camisola rossoneri – 10 golos em 40 jogos. Na última temporada, esteve cedido ao Sevilha e, apesar do grande arranque de época, mostrou algumas dificuldades na segunda metade da temporada.Agenciado por Jorge Mendes, o avançado já esteve com pé e meio no Monaco, mas dificuldades de última hora nas negociações fizeram com que a contratação caísse. Sem espaço no plantel de Marco Giampaolo, André Silva tem poucos dias para definir o futuro, uma vez que o mercado de transferências termina na segunda-feira, dia 2.