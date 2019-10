IVA no Japão sobe para 10% a partir de hoje

O aumento do Imposto de Valor Acrescentado (IVA) no Japão, de 8% para 10%, entrou hoje em vigor para financiar sobretudo os crescentes custos da segurança social no país.

Esta subida acontece depois da registada em 2014, quando o IVA era de 5%, e a medida foi apresenta pelo Governo do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, como fundamental para dar um novo impulso à terceira economia mundial, com um elevado endividamento público.

No entanto, o Governo japonês foi obrigado a adiar duas vezes a entrada em vigor do novo aumento do IVA, inicialmente previsto para outubro de 2015, devido à evolução negativa da economia do país e por receio de travar ainda mais o consumo doméstico.