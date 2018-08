IVDP investe 750 mil euros para recuperar armazém na Régua e instalar sede

Por Lusa | 14:55

O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) vai aplicar 750 mil euros na recuperação do armazém 43, na Régua, onde ficará instalada a sede do organismo e uma mostra sobre o território e os vinhos.

O presidente do IVDP, Manuel Cabral, disse hoje à agência Lusa que as obras de recuperação do armazém 43 estão em curso, adiantando que gostaria que estivessem concluídas até ao final do ano.

A sede do instituto público está instalada na cidade de Peso da Régua, distrito de Vila Real, mas funciona em instalações arrendadas.