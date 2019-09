Ivo Vieira falha antevisão de jogo com Paços de Ferreira, após "indisposição"

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, falhou hoje a conferência de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, para a sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, após uma "indisposição" no treino da manhã.

O técnico madeirense, revelou aos jornalistas fonte oficial do clube, sentiu-se "indisposto" enquanto o plantel preparava a receção à turma pacense, no domingo, às 16:00, e foi avaliado pelo médico do clube, António Cunha, mas o seu estado não obrigou a uma ida ao hospital.

Depois de triunfos sobre Desportivo das Aves (5-1) e Tondela (3-1), a equipa minhota pode somar a terceira vitória consecutiva frente a um adversário treinado por Pepa, que se estreou a vencer para o campeonato na ronda anterior, também frente ao Aves (2-1).