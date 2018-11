Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jaime Marta Soares de luto pela morte do filho

Empresário Jaime Alberto Marta Soares tinha 53 anos e vivia em Luanda.

15:11

O presidente da Liga de Bombeiros e ex-líder da mesa da AG do Sporting, Jaime Marta Soares, está de luto pela morte do seu filho, o empresário Jaime Alberto Simões de Almeida Marta Soares, que tinha 53 anos e residia em Luanda.



Ao que o CM conseguiu apurar Jaime Alberto terá sido vítima de uma doença súbita.



Aguarda-se a transladação do corpo para Portugal.