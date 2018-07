Japão continua as buscas por mais de 100 desaparecidos após chuvas torrenciais

Primeiro-ministro japonês agradeceu aos 5.500 voluntários que estão a ajudar sete mil desalojados.

Por Lusa | 06:35

As equipas de regaste japonesas prosseguem esta sexta-feira as buscas de 127 desaparecidos, na sequência das chuvas torrenciais registadas no país, que causaram mais de 200 mortos e centenas de feridos, segundo o último balanço oficial.

De acordo com o porta-voz do Governo japonês, Yoshihide Suga, cerca de 73.000 pessoas foram mobilizadas para as operações, entre forças do exército, polícias e bombeiros. Cerca de 70% dos desaparecidos têm 60 ou mais anos, noticiou a imprensa nipónica.

Já o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, agradeceu aos 5.500 voluntários que estão a ajudar sete mil desalojados, sobretudo nas áreas mais afetadas, Hiroshima e Okayama.