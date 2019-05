Japão decide levantar restrições à carne importada dos EUA - jornais

O Japão decidiu levantar as restrições que se aplicam à carne importada dos Estados Unidos desde a crise das 'vacas loucas' em 2003, num momento em que os dois países procuram alcançar um acordo comercial.

De acordo com a imprensa japonesa, o Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar tomou a decisão após a Comissão Nacional de Segurança Alimentar avaliar que não há mais riscos neste tipo de produtos de carne oriunda dos Estados Unidos.

A medida permitirá aos Estados Unidos vender ao Japão carne com mais de 30 meses, com a condição de remover partes do animal com maior probabilidade de conterem os agentes causadores da encefalopatia espongiforme transmissível, também conhecida como 'doença das vacas loucas'.