Japão diz que acordo económico com UE contribui para "comércio justo e livre"

Por Lusa | 05:41

O Governo japonês destacou hoje o contributo do acordo económico entre o Japão e a União Europeia (UE) para o comércio mundial "justo e livre", numa altura em que o protecionismo dos Estados Unidos ameaça o crescimento do setor.

"Perante este movimento atual de protecionismo, o Japão e a UE vão colaborar para avançar com passos firmes no comércio justo e livre", garantiu o porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, numa conferência de imprensa.

O documento, finalizado em dezembro, vai ser assinado na terça-feira, em Tóquio, palco da cimeira UE-Japão.