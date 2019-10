Japão pondera adiar desfile imperial de 22 de outubro devido a tufão Hagibis

O Governo japonês está a considerar adiar o desfile do novo casal imperial do Japão, agendado para 22 de outubro, para dar prioridade à gestão de danos decorrentes do tufão Hagibis, noticiou hoje a imprensa local.

O desfile de 22 de outubro está inserido nas cerimónias de entronização do novo imperador japonês, Naruhito, que subiu ao trono após a renúncia do pai, Akihito, em finais de abril.

No entanto, de acordo com a emissora pública NHK, a cerimónia requer "recursos humanos significativos" que as autoridades preferem alocar às vítimas do tufão Hagibis, que provocou a morte de quase 80 japoneses no passado fim de semana.