Japão pondera armar-se com mísseis hipersónicos até 2030

O Governo japonês está a considerar dotar o arquiélado com mísseis hipersónicos até 2030, para aumentar o poder dissuasor no atual panorama de tensão geopolítica crescente, noticiou esta quinta-feira o jornal Nikkei.

A decisão vai ser tomada durante a revisão do plano de segurança do país, no final do ano, esperando-se que o país se rearme face ao contexto da guerra na Ucrânia, a crescente influência da China na região e o desenvolvimento de armas da Coreia do Norte.

Esta manhã (madrugada em Lisboa), o regime norte-coreano lançou três mísseis, um dos quais desencadeou alertas antiaéreos em várias zonas do arquipélago japonês.