Japão pretende contribuir com 2,2 ME para inspeções nucleares à Coreia do Norte

Por Lusa | 04:28

O Japão pretende contribuir com cerca de 300 milhões de ienes (mais de 2,2 milhões de euros ou 2,8 milhões de dólares) para a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) se a Coreia do Norte aceitar inspecções às suas instalações nucleares.

Esta é uma das medidas que o governo do primeiro-ministro Shinzo Abe pretende aplicar se a Coreia do Norte apostar efetivamente na desnuclearização, de acordo com a agência de notícias Kyodo, que cita fontes do governo japonês.

O plano está a ser estudado após o anúncio de que o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, e o Presidente dos EUA, Donald Trump, desejam encontrar-se em maio para discutir a desnuclearização do regime.