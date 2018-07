Por Lusa | 02:59

O Japão registou um excedente comercial de 721,408 mil milhões de ienes (5,491 mil milhões de euros) em junho, anunciou hoje o Ministério das Finanças nipónico.

Este resultado representa um aumento de 66,5% em relação ao período homólogo.

Em comparação com junho de 2017, as exportações cresceram 6,7%, para 53,6 mil milhões de euros, enquanto que as importações cresceram 2,5% para 48,1 mil milhões de euros.