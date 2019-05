Japonesa Panasonic suspende negócios com Huawei

A empresa japonesa de eletrónica Panasonic anunciou hoje a suspensão de todas as transações com o grupo chinês Huawei, colocado na lista negra de Washington sob acusações de contribuir para atividades de espionagem de Pequim.

"Interrompemos as nossas transações com a Huawei e as suas 68 afiliadas que estão sujeitas à proibição do Governo dos Estados Unidos", afirmou o porta-voz da gigante nipónica, Joe Flynn.

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, decidiu na semana passada proibir as exportações de produtos tecnológicos norte-americanos para determinadas empresas consideradas de "risco", tendo em vista a Huawei.