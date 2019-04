Jardel regressa aos convocados do Benfica dois meses depois

Jogador lesionou-se a 15 de janeiro último no encontro frente ao Vitória de Guimarães.

Por Lusa | 21:03

O defesa-central brasileiro Jardel regressou esta terça-feira aos convocados do Benfica dois meses depois de se ter lesionado, equipa que defronta na quarta-feira o Sporting, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol.



Jardel, que já se encontra a treinar em pleno há uma semana, lesionou-se a 15 de janeiro último no encontro frente ao Vitória de Guimarães, dos quartos de final da Taça - vitória 'encarnada' por 1-0 -, regressando agora aos eleitos de Bruno Lage.



Além de Jardel, estão de regresso o médio sérvio Zivkovic e o guarda-redes russo Zlobin, enquanto o marroquino Adel Taarabt, que se estreou pelo Benfica na última ronda da Liga - vitória 1-0 sobre o Tondela -, continua na lista de Lage.



Por opção do técnico, ficaram de fora o guarda-redes grego Vlachodimos, o defesa-central português Ferro, o médio luso Florentino e o médio argentino Franco Cervi, mantendo-se de fora, por lesão, o central argentino Conti, o extremo também argentino Salvio e o defesa-direito nigeriano Ebuehi.



O Sporting recebe o Benfica pelas 20:45 de quarta-feira, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, depois de ter perdido na primeira partida por 2-1.



Lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Mile Svilar e Ivan Zlobin.



- Defesas: Jardel, André Almeida, Rúben Dias, Grimaldo e Corchia.



- Médios: Zivkovic, Fejsa, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson Fernandes, Rafa e Taarabt.



- Avançados: Seferovic, Jonas, João Félix e Jota.