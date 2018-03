Jardim lisboeta do Campo Grande será inaugurado no dia 25 de abril

Por Lusa | 23:52

A zona sul do Jardim do Campo Grande, que foi intervencionada, será inaugurada a 25 de abril, anunciou hoje o vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Lisboa, apontando esperar que "seja um grande dia".

Falando na reunião descentralizada do executivo, destinada à audição dos munícipes de Alvalade e Areeiro, o vereador José Sá Fernandes afirmou que a obra na zona sul do Campo Grande "acabará e será inaugurada no dia 25 de abril deste ano".

"Quando eu cheguei à câmara [o jardim] era uma miséria, estou muito contente" com a conclusão dos trabalhos, salientou o autarca, arrancando risos ao presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina, que classificou a inauguração no dia em que se comemora a liberdade como "um fator de grande alegria".