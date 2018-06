Jean-Marie Le Pen deixou o hospital para festejar os seus 90 anos

Por Lusa | 17:37

O ex-presidente do partido francês de extrema-direita Frente Nacional Jean-Marie Le Pen "saiu do hospital", onde esteve 11 dias, para voltar a casa e festejar os seus 90 anos, disse hoje um conselheiro do antigo dirigente político.

"Jean-Marie Le Pen saiu do hospital e voltou à sua casa em Hauts-de-Seine onde vai convalescer", indicou à agência France Presse Lorrain de Saint Affrique.

"Vai descansar e festejar o seu aniversário com os amigos como previsto a 30 de junho", adiantou, referindo a data em que Jean-Marie Le Pen previu festejar o seu aniversário.