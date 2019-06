Jerónimo acusa Governo de "ocultar" verdadeiras causas das supressões na Soflusa

O secretário-geral do PCP acusou no sábado à noite o Governo de "ocultar" as verdadeiras causas das supressões na Soflusa, empresa de transporte fluvial entre o Barreiro e Lisboa, frisando que faltam trabalhadores e investimento na frota.

"É caso para dizer que o Governo e a administração se serviram do problema laboral para virar o descontentamento dos utentes com a falta do transporte contra os trabalhadores e, desse modo, ocultar as verdadeiras razões das constantes supressões das carreiras", frisou Jerónimo de Sousa.

O líder comunista discursava na Sociedade Filarmónica Agrícola Lavradiense, no Barreiro, no distrito de Setúbal, onde criticou o Governo por, "de modo continuado, não admitir os trabalhadores em falta e protelar os investimentos necessários".