Jerónimo acusa PS de denegrir "honestidade e competência" CDU na autarquia de Almada

O secretário-geral comunista acusou hoje o PS de denegrir a "honestidade e competência" da Coligação Democrática Unitária (CDU) na gestão de autarquias, especificamente na Câmara Municipal de Almada, referindo-se ao relatório da Inspeção-Geral das Finanças (IGF) hoje conhecido.

"Percebemos perfeitamente os objetivos do PS que, através da Câmara Municipal, procura denegrir aquilo que é uma marca da CDU de que o PS não se pode gabar - a honestidade, o trabalho e a competência. Nesse relatório não estão reconhecidas nenhumas barbaridades nem ilegalidades. É estranho que o PS agarre numa questão que se tratou de um trabalhador com 25 anos receber como registo do seu trabalho um relógio e transformá-lo num caso político", disse Jerónimo de Sousa.

O líder do PCP respondia a perguntas dos jornalistas após uma reunião com representantes da Associação Intervenção Democrática, que integra habitualmente a Coligação Democrática Unitária (CDU), na sede nacional do PCP, em Lisboa.