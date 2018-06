Jerónimo de Sousa critica PS e governo e defende política diferente

Secretário-geral do PCP reforçou a necessidade de uma política diferente para resolver os problemas do país e dos portugueses.

Por Lusa | 19:41

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, criticou este sábado o PS e o Governo, insistindo na necessidade de uma política diferente para resolver os problemas do país e dos portugueses.

"Pode o PS dizer que o seu Governo encontrou a fórmula do enigma da quadratura do círculo, porque reduziu o défice e, ao mesmo tempo, pôs o país a crescer, negligenciando que esse suposto prodígio foi realizado à custa dos salários e do corte no investimento", afirmou.

Jerónimo de Sousa intervinha no encerramento da IX Assembleia da Organização Regional de Coimbra do PCP, que decorreu este sábado na Casa Municipal da Cultura da cidade.