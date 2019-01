Jerónimo de Sousa diz que setor público "faz melhor e mais barato" na saúde

Por Lusa | 17:54

O secretário-geral comunista defendeu hoje que o setor público "faz melhor e mais barato" do que o privado na saúde, numa audição pública com comissões de utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), num hotel lisboeta.

"Façamos a avaliação que fizermos sobre o SNS, não encontramos alternativa à melhoria da prestação de cuidados de saúde que não seja reforçar o SNS, única forma de garantir a universalidades de cuidados. E já agora quem faz melhor e mais barato é o público e não o privado", disse Jerónimo de Sousa.

O líder comunista, referindo-se ao projeto de Lei de Bases da Saúde do PCP, sublinhou que no mesmo "não há lugar para as Parcerias Público Privadas (PPP), para Entidades Públicas Empresariais (EPE)", e, por isso, a "proposta integra a extinção das unidades de saúde que funcionam em regime de PPP e EPE".