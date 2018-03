Jerónimo de Sousa "profundamente inquieto" com PS sobre legislação laboral

Por Lusa | 19:22

O secretário-geral do PCP declarou hoje grande "inquietude" com a posição do PS, que "não se limita a ficar em cima do muro", sobre a legislação laboral e alinha com PSD/CDS e "o grande patronato".

"Infelizmente, nestas matérias tão cruciais para os trabalhadores e suas vidas, seus direitos e salários, o PS não nos tem acompanhado. Mesmo quando se trata da reposição de direitos [que os trabalhadores] tinham antes do Governo PSD/CDS. Isso aconteceu recentemente", disse Jerónimo de Sousa, após reunião, no parlamento, com representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).

O líder comunista referia-se à rejeição de iniciativas de PCP, BE e PAN, no início de fevereiro, pela reposição dos valores do trabalho extraordinário, em feriado ou dia de descanso, por parte de PSD, PS e CDS-PP e também ao conjunto de novas reversões nas leis laborais que vão estar em discussão na Assembleia da República na quarta-feira.