Jerónimo defende que contagem do "tempo todo" dos professores consta do OE2018

Por Lusa | 17:10

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje que o Governo deve contabilizar "o tempo todo" em matéria da progressão das carreiras dos professores, como já "está inscrito" no Orçamento do Estado (OE) deste ano.

"Basta olhar para o OE em vigor", afirmou o líder comunista, que discursava num almoço com militantes e simpatizantes do PCP realizado na Mina de S. Domingos, no concelho de Mértola, distrito de Beja.

Questionado sobre as declarações do primeiro-ministro, António Costa, nesta edição do semanário Expresso, de que o Governo se comprometeu a descongelar as carreiras dos docentes, mas não a "contar o tempo enquanto durou o congelamento", Jerónimo de Sousa remeteu para o OE2018.