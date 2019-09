Jerónimo Martins confirma investigação na Polónia

A empresa retalhista Jerónimo Martins confirmou hoje que a sua subsidiária na Polónia foi notificada pelo regulador da concorrência local da abertura de um processo por suspeitas de práticas comerciais ilegais na relação com fornecedores de fruta e vegetais.

"A pedido expresso da CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários] e no seguimento do comunicado publicado pelo UOKiK (Autoridade Polaca da Concorrência e Proteção do Consumidor), a Jerónimo Martins SGPS, S.A. vem, por este meio, confirmar que a sua subsidiária Jerónimo Martins Polska S.A. foi notificada pela referida autoridade relativamente à abertura de um processo com vista a apurar se há abuso de poder negocial com fornecedores de frutas e legumes", refere a empresa portuguesa num comunicado ao mercado.

A Jerónimo Martins garante que, no âmbito do processo, irá "responder e esclarecer qualquer questão no prazo devido".