Jesé Rodríguez emprestado ao Sporting com opção de compra

O Sporting confirmou hoje um acordo "para a cedência temporária" do futebolista Jesé Rodríguez até ao final da época, por empréstimo do Paris Saint-Germain com opção de compra, segundo os bicampeões franceses.

A nota emitida pelos 'leões' refere apenas que a cedência temporária é "até ao final da presente época desportiva", mas na informação publicada pelos franceses pode ler-se que "o clube de Lisboa tem uma opção de compra".

O avançado espanhol de 26 anos tem contrato até 2021, depois de ter assinado pelos parisienses a custo zero em 2016/17, sem nunca se ter conseguido afirmar e daí os sucessivos empréstimos ao Las Palmas, Stoke City e Real Bétis.