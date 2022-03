Três pessoas ficaram feridas sem gravidade depois de um jipe desgovernado ter entrado pela esplanada de um café em Vila Verde, distrito de Braga, avançou o jornal O MINHO.

De acordo com o CDOS de Braga e os bombeiros, citados pelo jornal, o veículo entrou no "espaço Chafariz", partindo um dos vidros do estabelecimento.





O alerta foi dado às 17h17.No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros de Amares e de Vila verde, apoiados por três viaturas.A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência.