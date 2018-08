Psicóloga esteve no Algarve e agora rumou a Formentera com a família.

Aos 43 anos, Joana Amaral Dias volta a mostrar que se sente confiante com o corpo.Nas redes sociais, a ex–deputada do Bloco de Esquerda tem partilhado algumas fotografias das férias, de biquíni - primeiro esteve no Algarve e depois rumou à ilha espanhola, Formentera -, revelando que, apesar de já ser mãe de dois filhos, mantém uma forma física invejável.