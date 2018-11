As duas amigas andaram mais de 20 dias pela América do Sul e regressaram esta semana.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Melhor que Joana Duarte em biquíni, só mesmo a própria acompanhada por Carolina Loureiro.As duas amigas, que partiram no início do mês para uma viagem de mais de vinte dias pela América do Sul, despediram-se em grande com fotos em biquíni no deserto de Atacama, no Chile.