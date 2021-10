João Almeida deixa Assembleia da República com "enorme gratidão"

João Almeida vai deixar a bancada parlamentar do CDS-PP, para onde foi eleito deputado pela primeira vez em 2002, anunciou na sua página na rede social Facebook.

Numa publicação naquela rede social, com uma fotografia sua durante o debate do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), João Almeida escreveu "A última. A despedida. No debate do OE22. A combater a esquerda. Como sempre fiz".

"Foram 13 dos últimos 20 anos. Deixo o parlamento com a enorme gratidão de ter tido a honra de servir o meu país na sua casa da democracia", acrescentou o centrista.