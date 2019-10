João Almeida e Lobo d'Ávila desafiados por dirigente a assumirem candidatura ao CDS

Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM) do CDS-PP, desafiou hoje os dirigentes "em reflexão" a assumirem abertamente a candidatura à liderança do partido e a direção nacional a "despachar" a refiliação de Manuel Monteiro.

O desafio de Abel Matos Santos, único candidato assumido à sucessão de Assunção Cristas no congresso de janeiro de 2020, a João Almeida e Filipe Lobo d'Ávila foi feito na reunião do conselho nacional dos centristas, reunido na quinta-feira à noite, na sede do partido, em Lisboa.

"Eles teoricamente são candidatos porque apresentam moções de estratégia global", sublinhou o dirigente da TEM, anotando que "há aqui uma vergonha, um encolhimento que não se entende" da parte dos dois potenciais candidatos à liderança.