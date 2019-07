João Félix marca e assiste na humilhação do Atlético ao Real Madrid

O jovem internacional português João Félix, que custou 126 milhões de euros, marcou um golo e ofereceu dois sexta-feira na histórica goleada do Atlético de Madrid ao Real Madrid (7-3), em encontro da Internacional Champions Cup em futebol.

No MetLife Stadium, em East Rutherford, o ex-jogador do Benfica ofereceu um 'bis' a Diego Costa, que acabou com um 'póquer' (01, 28, 45, de penálti, e 51) e expulso (65), e marcou outro (08), num embate em que alinhou 67 minutos, depois dos escassos 26, por culpa de uma lesão, na estreia, com o Numancia.

"Ganhar é sempre bom e a este rival é melhor ainda e tem um sabor especial. Vamos trabalhar sempre para fazer o melhor possível, para marcar o maior número de golos e sofrer o menor número de golos para podermos ganhar, que é sempre o nosso objetivo", disse João Félix, garantindo que a vitória "dá mais confiança", mas que a equipa continuará a trabalhar "da mesma forma e com os pés bem assentes na terra".