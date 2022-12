João Gomes Cravinho "profundamente chocado" com nova execução no Irão

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, disse esta segunda-feira estar "profundamente chocado" com a execução de um segundo preso no Irão, detido numa onda de protestos antigovernamentais, defendendo mais sanções da União Europeia (UE) a Teerão.

"Estamos profundamente chocados com as notícias de mais uma execução, uma segunda execução, no Irão, de um dos manifestantes, um cidadão que exercia o seu direito de se manifestar e que foi, portanto, executado, assassinado judicialmente pelo Irão em circunstâncias que, manifestamente, não respeitam sequer a legalidade iraniana", disse o chefe da diplomacia portuguesa.

Em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas, à margem do Conselho de Ministros europeus dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho disse também estar "profundamente preocupado com sinais que existem de um reforço do apoio militar do Irão à Rússia".