João Lourenço agradeceu à princesa Diana pela "atenção global" que deu ao sofrimento dos angolanos

O Presidente de Angola, João Lourenço, elogiou hoje a visita do príncipe britânico Harry ao país e agradeceu o trabalho que a sua mãe, Diana, efetuou para dar "atenção global" ao sofrimento dos civis angolanos.

"A presença de Sua Alteza Real o Duque de Sussex em Angola, nesta semana, reflete bem o espírito de otimismo que hoje alimenta o povo angolano. Angola agradece imensamente à sua mãe, Diana, Princesa de Gales, pela sua determinação em levar o sofrimento de civis angolanos, vítimas de minas, à atenção global em 1997", refere o Presidente angolano, numa mensagem hoje divulgada.

João Lourenço referiu que as imagens da princesa Diana, quando visitou Angola em 1997, a prestar conforto a crianças amputadas, que foram vítimas inocentes do "efeito cruel e indiscriminado" das minas terrestres antipessoais, acabaram por "abalar a consciência do mundo e galvanizar o apoio internacional para proibir este tipo de artefactos para sempre".