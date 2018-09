João Lourenço eleito novo presidente do MPLA com 98,58% dos votos

Em Luanda, votaram 2.342 delegados ao congresso e registaram-se ainda seis abstenções.

O vice-presidente do MPLA, João Lourenço, foi este sábado eleito presidente do partido, durante o sexto congresso extraordinário, com uma votação de 98,58%, correspondente a 2.309 votos a favor e 27 contra, anunciou a comissão eleitoral.

A comissão eleitoral declarou que estas eleições -- por voto secreto - foram livres, transparente e justas.