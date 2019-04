João Sousa 'atropelado' por Medvedev na estreia em Monte Carlo

Por Lusa | 11:22

O tenista português João Sousa foi hoje eliminado na estreia no Masters 1.000 de Monte Carlo, ao perder com o russo Daniil Medvedev na primeira ronda do torneio monegasco, após dois parciais 'supersónicos'.

João Sousa, 51.º classificado do ranking mundial, foi incapaz de contrariar a superioridade de Medvedev, que ocupa o 14.º lugar na hierarquia da ATP e é 10.º cabeça de série na terra batida Monte Carlo, perdendo por duplo 6-1, em menos de uma hora de confronto (55 minutos no total dos dois 'sets').

Num embate de sentido único, o tenista português, de 30 anos, sofreu duas quebras de serviço no primeiro parcial e três no segundo 'set', a última das quais permitiu ao russo fechar o encontro, de forma sintomática, ao primeiro 'match point' e com um jogo 'em branco' de João Sousa.